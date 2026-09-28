ЕС удължи мисията си в Украйна с още две години

Съветът на ЕС реши да удължи с още две години мандата на мисията си в Украйна. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след срещата на министрите на отбраната в Брюксел.

Европейските министри са обсъдили допълнителната военна подкрепа за Киев и възможностите за увеличаване на отбранителното производство в Европа. Според Калас ЕС трябва да ускори превъоръжаването си, за да изпълни поставените цели до 2030 г., което изисква значително увеличаване както на инвестициите, така и на производствения капацитет.

Като основен приоритет в подкрепата за Украйна Калас посочи противоракетната отбрана. Сред обсъжданите варианти е европейски държави да предоставят на Киев ракети за системите „Пейтриът“ от собствените си запаси, а впоследствие да ги заменят с нови доставки, финансирани чрез заема за Украйна.

Калас призова и за по-активни действия срещу предполагаемите руски саботажи в Европа. По думите ѝ продължаващите руски атаки срещу цивилни цели показват липса на готовност от страна на Москва за постигане на мир.

Тя подчерта, че европейските държави могат да посредничат, но окончателното споразумение за прекратяване на войната трябва да бъде постигнато между Русия и Украйна.