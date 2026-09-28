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Разследват дали последователи на сектата край Калофер са прехвърляли имущество

Разследват дали последователи на сектата край Калофер са прехвърляли имущество
БТА

Иззети са 35 саксии със специфичен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби

Нови разкрития има около спецакцията на ДАНС и на пловдивската полиция, при която бе задържан испански гражданин, представящ се за шаман.

Разследването е свързано с общност, която от години е действала в района на Калофер и е организирала ритуали в местността Бялата река.

По първоначални данни испанецът живее от дълго време в България и около него се е формирала група от последователи. Разследващите проверяват твърдения, че върху част от хората е било упражнявано психологическо въздействие и че по време на ритуалите са използвани забранени вещества, предава НОВА.

До момента като свидетели са разпитани 14 български граждани. По информация от района сред посетителите на общността е имало и много чужденци.

Разследването тепърва трябва да установи как са били финансирани дейностите на групата и дали нейни последователи са били принуждавани да предоставят пари, автомобили или друго имущество. На този етап тези обстоятелства се проверяват и не са установени като извършени престъпления.

Организацията е била регистрирана като неправителствена през 2012 г. и е функционирала открито в продължение на години.

При претърсванията е открито помещение в стопански постройки, за което се предполага, че е било използвано за провеждането на ритуалите.

Иззети са 35 саксии със специфичен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Предстои експертизи да установят дали и какви психоактивни вещества съдържат намерените материали.

От Окръжната прокуратура съобщиха, че на испанския гражданин е повдигнато обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Очаква се прокуратурата да поиска от съда той да остане за постоянно в ареста.

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