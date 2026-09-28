"Уолстрийт джърнъл": Посланикът на САЩ в Гърция лобирала в България за газови сделки за милиарди

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл е посетила България няколко пъти в опит да подпомогне реализирането на споразумения за милиарди долари, свързани с втечнения газ, твърди "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Тя е настояла българската страна да си сътрудничи с АКТОР, която участва в консорциум с гръцката държавна компания за доставка на природен газ ДЕПА за внос на американския природен газ в Югоизточна Европа, посочва изданието.

Публикация в американския вестник "Уолстрийт джърнъл" за действия на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, енергийните споразумения на Балканите и действията на американски лобист от гръцки произход предизвика политическо напрежение в Атина, отбелязва гръцкият вестник "Етнос".

От опозиционните партии в Гърция настояха за отговори от правителството след публикуването на статията, в която централна фигура е 39-годишният Христос Марафацос, представител на гръцката общност в САЩ. Според изданието той е близък с Гилфойл и често е присъствал на срещи с представители на правителствата от балканския регион, въпреки че няма институционален или дипломатически статут.

"Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че Марафацос е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP) в САЩ. Според публикацията той е присъствал толкова често на срещите на Гилфойл, че някои от представителите на държавите в региона са го приемали като началник на щаба на американския посланик.

Според информацията на вестника американският дипломат няколко пъти е посетила България в опити да придвижи реализирането на споразумения за милиарди долари, свързани с втечнения газ. "Уолстрийт джърнъл" твърди, че американският посланик е настояла българската страна да си сътрудничи с АКТОР, която участва в консорциум с гръцката държавна компания за доставка на природен газ ДЕПА за внос на американския природен газ в Югоизточна Европа.

Най-чувствителният политически момент в статията е твърдението, че през март в Атина се е провела вечеря в присъствието на гръцки и американски високопоставени служители, посочва гръцкият в. "Етнос".

Според информация на "Уолстрийт джърнъл" 39-годишният Христос Марафацос, за когото се твърди, че е участвал на срещите на американския посланик, работи като лобист за ΑΚΤΟR от 5 ноември 2025 г., малко преди пристигането на Гилфойл в Атина. Компанията му "Каталист стратеджис" (Catalyst Strategies) е получила 160 000 долара до юни тази година с цел създаване на контакти с изпълнителния офис на президента на САЩ, Държавния департамент и американското министерство на енергетиката. Според "Уолстрийт джърнъл" Марафацос често е присъствал на срещите с американския посланик, като се е случвало Гилфойл да препраща към него за последваща комуникация.