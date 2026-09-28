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Нов удар за Ливърпул: Коди Гакпо се контузи преди мача с Манчестър Сити

Нов удар за Ливърпул: Коди Гакпо се контузи преди мача с Манчестър Сити
АП/БТА

Нидерландецът напусна принудително двубоя със Сърбия заради травма в глезена

Международната пауза донесе нов кадрови проблем на Ливърпул. След травмата на Александър Исак контузия получи и Коди Гакпо, съобщава агенция АП.

Нападателят започна като титуляр при победата на Нидерландия с 2:1 като гост на Сърбия в Лигата на нациите, но остана на терена само 17 минути.

Гакпо получи травма в глезена няколко минути по-рано. Той първоначално се опита да продължи участието си в срещата, но болката не му позволи и се наложи да бъде заменен.

Все още не е ясно колко сериозна е контузията и дали нидерландецът ще бъде готов за следващия мач на Ливърпул.

Първото изпитание за мърсисайдци след международната пауза е домакинството на Манчестър Сити на „Анфийлд“ на 11 октомври. Състоянието на Гакпо ще бъде следено внимателно в дните преди важния сблъсък.

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