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България официално се класира за Световното първенство по волейбол през 2027 година

България официално се класира за Световното първенство по волейбол през 2027 година
БТА

Националите заслужиха квотата като най-високо класирания отбор в световната ранглиста сред допълнително присъединилите се участници

Мъжкият национален отбор на България официално е сред 32-та участници на Световното първенство по волейбол през 2027 година, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

„Лъвовете“ си осигуриха място на голямата сцена чрез световната ранглиста, като са номер 1 сред класиралите се по този начин отбори.

„Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като №1 сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство“, написаха от федерацията.

Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година.

Сред първите 17 отбора, които си осигуриха участие, бяха пет европейски селекции. Това са домакинът Полша, защитаващият световната титла тим на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, завършили съответно на второ, трето и четвърто място на Европейското първенство.

Освен България квоти чрез световната ранглиста получиха още Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония.

Така българският тим ще има нова възможност да се изправи срещу най-силните отбори в света, а след силните емоции от изминалото лято подготовката постепенно ще бъде насочена към голямото предизвикателство в Полша.

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