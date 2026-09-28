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България и Армения с план за повече туристи

България и Армения с план за повече туристи
министерство на туризма

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева се срещна с председателя на Комитета по туризъм към Министерството на икономиката на Армения

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева се срещна с Анушик Аветян, председател на Комитета по туризъм към Министерството на икономиката на Република Армения. Разговорът се състоя в рамките на посещението на проф. Модева в Ереван за участие в конференцията „Пътуване за лечение, престой за възстановяване, когато пациентите се превръщат в гости“, съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма. 

Те обсъдиха възможностите за разширяване на туристическия обмен между България и Армения и подготовката на съвместна програма за действие за периода 2027–2029 г. Сред конкретните теми бяха възможностите за чартърна въздушна свързаност между Ереван и Варна и Бургас, обменът на експерти и журналисти и създаването на съвместни туристически продукти.

В рамките на конференцията проф. Модева представи потенциала на България като дестинация за медицински, балнео, СПА и уелнес туризъм, като акцентира върху богатите минерални ресурси на страната, традициите в рехабилитацията и развитата туристическа инфраструктура.

Медицинският туризъм не се изчерпва с лечението. Пациентът е и гост на страната, а качеството, сигурността и цялостното преживяване са от съществено значение“, подчерта проф. Модева.

Заместник-министърът проведе срещи и с представители на арменския туристически бизнес. В рамките на посещението тя размени поздравления и с Н. Пр. Шейха Ал Нуауи, генерален секретар на UN Tourism, която ползотворното сътрудничество сътрудничество с Министерството на туризма.

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