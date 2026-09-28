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СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.
БТА

Световната метеорологична организация предупреждава, че запасите от прясна вода намаляват

36% от речните басейни в света са били с нива под нормата през 2025 г., показва тазгодишният доклад на Световната метеорологична организация. Изминалата година е била сред най-сухите за реките в глобален мащаб, а според експертите дисбалансът във водния цикъл се задълбочава.

Най-сериозно засегнати са части от Северна Америка, басейните на реките Ла Плата и Сан Франсиско в Южна Америка, Източна Европа, Близкия изток и Централна Азия, както и басейните на Нил, Конго и Замбези в Африка.

"Основният извод от тазгодишния доклад е, че ние изчерпваме резервите си", заяви генералният секретар на СМО Селест Сауло.

По данни на организацията сухоземните запаси от сладка вода намаляват устойчиво от 2015 г. насам. Досега тези резерви са действали като своеобразен буфер в периоди на суша, но възможностите им постепенно се изчерпват.

Сериозна остава и загубата на ледена маса. Само през 2025 г. ледниците са загубили около 408 гигатона лед, което е допринесло за покачване на морското равнище с малко над един милиметър.

За периода от 2023 до 2025 г. загубената ледена маса достига около 1400 гигатона. Според СМО 2025 г. е четвъртата поредна година, в която всички ледникови региони по света са отчели загуба на лед.

В някои части на света вече е достигнат и т.нар. "пик на водния отток" - моментът, след който топящите се ледници започват да осигуряват все по-малко вода всяка година. Сред засегнатите райони са Централна Европа, Кавказ, Западна Канада и части от САЩ.

От организацията предупреждават, че засушаванията, внезапните наводнения и намаляващите водни ресурси могат да имат все по-сериозни последици за населението и икономиките по света.

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