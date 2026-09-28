България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България ще гостува на Парагвай в плейоф за оставане в Световна група I на Купа „Дейвис“. Това определи изтегленият жребий.

Двубоят ще се проведе на 5 и 6 или на 6 и 7 февруари 2027 година. Домакините ще посрещнат българския отбор на клей кортове.

Националите стигнаха до плейофа след драматично поражение с 2:3 при гостуването си на Дания. След тази среща България заема 34-тото място в обновената ранглиста на Купа „Дейвис“.

Парагвай също загуби последния си двубой с 2:3 като гост на Перу. Голямата звезда на южноамериканския състав е Даниел Вайехо, който към момента заема 58-ата позиция в световната ранглиста.

Предстоящият сблъсък ще бъде вторият между двете държави в рамките на пет години. През 2022 година България победи Парагвай с 3:1 в София.

Тази среща бе и дебютът на Валентин Димов като капитан на българския национален отбор. Сега неговият състав ще трябва да повтори успеха, но при значително по-тежки условия - като гост и на предпочитаната от съперника клей настилка.