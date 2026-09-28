Гол №21 на Меси не спаси Интер Маями от драматична загуба

Лионел Меси отбеляза поредния си впечатляващ гол, но Интер Маями загуби с 1:2 при гостуването си на Кълъмбъс Крю в Мейджър Лийг Сокър.

Домакините поведоха в 28-ата минута. Йозеф Мартинес бе повален в наказателното поле, след което сам изпълни отсъдената дузпа и откри резултата.

Интер Маями отговори само пет минути по-късно. Меси изпълни великолепно пряк свободен удар и изравни за 1:1. Това бе 21-вото попадение на аржентинската звезда през сезона в МЛС.

Гостите стигнаха до втори гол в 64-ата минута чрез Давид Аяла, но попадението не бе признато заради засада.

Драмата настъпи в заключителните минути. В шестата минута на добавеното време Сантяго Моралес получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки Интер Маями с човек по-малко.

Кълъмбъс се възползва от численото си преимущество. В осмата минута на добавеното време Джамал Тиаре изпрати топката в мрежата и донесе победата на домакините с 2:1.

Поражението удължи серията на Интер Маями без успех в първенството на пет мача. Отборът няма победа в МЛС от края на август и е спечелил само веднъж в последните си десет срещи.

Меси и съотборниците му заемат третото място във временното класиране на Източната конференция.