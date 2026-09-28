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Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи
БТА

Зам.-кметът Желязкова посочи, че са намерени спонсори за купуването на необходимата техника

Столичната община подготвя проект за общинска кухня, която да доставя храна на няколко детски градини в един район, като целта е по-добър контрол върху качеството и доставките, предава НОВА Нюз.

Първата такава кухня ще бъде в район „Слатина“. По думите на столичния зам.-кмет по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова вече са намерени спонсори за купуването на необходимата техника.

"Това, което ние предлагаме, е готов проект за тази кухня“, заяви Желязкова. Тя уточни, че храната ще се приготвя в общинската кухня и ще се доставя няколко пъти дневно в големи съдове, които запазват температурата ѝ. Идеята е и да бъдат облекчени директорите на детските градини от част от административната работа, свързана с обществените поръчки и храненето.

Зам.-кметът коментира и недостига на медицински специалисти в детските ясли и закриването на яслени групи.

В Столичната община вече проверяват свободните помещения в детските градини, които може да бъдат преобразувани в яслени групи, като очакванията са до седмици да бъдат обявени първите нови свободни места, посочи Желязкова.

Според нея е необходимо и трайно законодателно решение, тъй като досегашните тълкувания на правилата са се променяли при различни министри.

„Яслите и детските градини, съответно и двете, да минат под ръководството на Министерството на образованието и науката“, предлага тя, като здравното ведомство да запази контролните си функции по отношение на здравето на децата. 

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