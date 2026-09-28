Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Българският патриарх Даниил днес бе официално посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи след избора му за глава на Българската православна църква, предава НОВА.

Той пристигна с официална църковна делегация. От името на президента на Палестина Махмуд Абас той бе приет от ръководителя на Висшия президентски комитет по църковните въпроси д-р Рамзи Хури.

Церемонията се състоя в двора на базиликата „Рождество Христово“. Патриарх Даниил беше посрещнат от митрополит Бенедикт, представител на Гръцката православна църква във Витлеем, в присъствието на местни представители на властта, духовници, представители на православни сдружения, както и на Францисканската кустодия и Арменската църква. След това българският патриарх посети Пещерата на Рождеството, където бяха отправени молитви.

От името на президента Махмуд Абас Рамзи Хури изрази признателност за визитата и подчерта нейното духовно и хуманитарно значение. Той отбеляза ролята на посещенията на църковни лидери в Светите земи за подкрепата към палестинския народ и християнското присъствие в региона.

Патриарх Даниил благодари за топлото посрещане и отбеляза, че Светите земи през историята са преживели нашествия, войни и тежки периоди. По думите му въпреки изпитанията хората са останали свързани със своята земя и вяра.

„Бог е с вас“, заяви патриархът в посланието си за солидарност с народа на Светите земи.