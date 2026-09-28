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Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи
БТА

От името на президента на Палестина Абас той бе приет от ръководителя на Висшия президентски комитет по църковните въпроси

Българският патриарх Даниил днес бе официално посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи след избора му за глава на Българската православна църква, предава НОВА.

Той пристигна с официална църковна делегация. От името на президента на Палестина Махмуд Абас той бе приет от ръководителя на Висшия президентски комитет по църковните въпроси д-р Рамзи Хури.

Церемонията се състоя в двора на базиликата „Рождество Христово“. Патриарх Даниил беше посрещнат от митрополит Бенедикт, представител на Гръцката православна църква във Витлеем, в присъствието на местни представители на властта, духовници, представители на православни сдружения, както и на Францисканската кустодия и Арменската църква. След това българският патриарх посети Пещерата на Рождеството, където бяха отправени молитви.

От името на президента Махмуд Абас Рамзи Хури изрази признателност за визитата и подчерта нейното духовно и хуманитарно значение. Той отбеляза ролята на посещенията на църковни лидери в Светите земи за подкрепата към палестинския народ и християнското присъствие в региона.

Патриарх Даниил благодари за топлото посрещане и отбеляза, че Светите земи през историята са преживели нашествия, войни и тежки периоди. По думите му въпреки изпитанията хората са останали свързани със своята земя и вяра.

„Бог е с вас“, заяви патриархът в посланието си за солидарност с народа на Светите земи.

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