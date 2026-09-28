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Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София
БТА

Нова директна въздушна връзка между Бургас и южния английски град Бристъл ще бъде открита за летния сезон на 2027 година, съобщи концесионерът на бургаското летище „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“

Редовните полети между Бургас и София ще продължат и през зимния сезон, съобщиха от Летище Бургас.

Полетите на националния превозвач Bulgaria Air ще се изпълняват три пъти седмично - във вторник, четвъртък и неделя.

Нова директна въздушна връзка между Бургас и южния английски град Бристъл ще бъде открита за летния сезон на 2027 година, съобщи концесионерът на бургаското летище „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“. Полетите на авиокомпанията „ИзиДжет“ (easyJet) ще започнат от 28 май и ще се изпълняват в понеделник и петък. 

Новата линия ще осигури директна връзка между Бургас и Бристъл, като се очаква да разшири възможностите за пътуване между Южното Черноморие и Великобритания. За британските туристи маршрутът предоставя директен достъп до Бургас и Южното Черноморие, включително до морските курорти и културните и природни забележителности в региона, посочва концесионерът. 

Днес дружеството съобщи за получен приз за цялостния си принос към посрещането и изпращането на туристи и популяризирането на България като туристическа дестинация.

Отличието е връчено на 25 септември в Централния военен клуб в София по време на годишната церемония по награждаване, организирана от списание "Дестинация България". В нея са участвали представители на туристическия сектор, институции, местната власт и бизнеса.

Общият брой на обслужените пътници на летищата във Варна и Бургас от началото на 2026 година надхвърли три милиона души, съобщи фирмата концесионер на двата аеропорта.

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