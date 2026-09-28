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Гълъб Донев: 50 процента от ракията в България е произведена в дестилерии, които са за домашна употреба

Гълъб Донев: 50 процента от ракията в България е произведена в дестилерии, които са за домашна употреба
БТА

От началото на годината Агенция Митници е заловила 15 хиляди литра домашна ракия, която се предлага в търговските обекти, каза Донев

От началото на годината Агенция Митници е заловила 15 хиляди литра домашна ракия, която се предлага в търговските обекти. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който говори на брифинг във връзка с промените в закона за акцизите за ракията и данъчните складове.

Той зададе и въпроса "дали това е нормална практика". 

"Контролен орган за тези, които варят домашна ракия за собствена употреба няма да бъда, но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Защото тази ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба", посочи Донев.

По думите му 50 процента от ракията, която се произвежда в България, е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, т. нар. селски казани. Той добави, че част от тази ракия постъпва в търговските обекти. 

По думите на Донев има ракия, която се предлага и в друг тип обекти, като автосервизи и фризьорски салони, което е изключително нарушение на закона. 

Такава ракия не може да бъде държана в търговските обекти. Не може такава ракия да се предлага за консумация в ресторанти, в хотели, в къщи за гости, изтъкна той. 

Донев посочи, че такава ракия, произведена при неясни условия, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на живота и здравето на хората.

"Не са малко случаите, в които хора загубиха живота си след употреба на такава ракия", посочи Донев.

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