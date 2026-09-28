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55 грама амфетамин и марихуана откриха у мъж в Златица

55 грама амфетамин и марихуана откриха у мъж в Златица
БТА

У 39-годишния са открити 55 грама амфетамин и около грам марихуана

39-годишен криминално проявен мъж е задържан в Златица, след като при полицейска проверка у него са открити 55 грама амфетамин и марихуана.

Проверката е извършена около 9 часа тази сутрин от служители на Районното управление в Пирдоп. У местния жител полицаите намерили плик с 55 грама амфетамин и сгъвка с около един грам марихуана.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано днес близо половин килограм марихуана, кокаин и електронна везна бяха открити при специализирана полицейска операция в Стара Загора.

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