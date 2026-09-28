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Локализираха пожара край Сливен, опасността за вилната зона отмина

Локализираха пожара край Сливен, опасността за вилната зона отмина
БТА

Огънят обхвана 40 декара сухи треви и храсти, няма евакуирани

Пожарът в местността Рамануша край Сливен вече е локализиран и поставен под контрол. Опасността пламъците да достигнат до вилната зона на града е отминала.

Огънят обхвана около 40 декара сухи треви и храсти в източната част на Сливен. При пожара е унищожена изоставена постройка, на първия етаж на която е имало складирана слама.

По-рано заради бързото разрастване на пламъците беше задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert, за което ТАРАЛЕЖ писа

Няма евакуирани хора и към момента няма опасност за вилната зона.

Екипите на пожарната остават на място до пълното потушаване на огнищата.

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