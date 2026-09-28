Иран: Чуждите сили скоро ще бъдат изтласкани от Арабско море

Поредно предупреждение към Съединените щати и техните съюзници бе отправено от върховния лидер на Иран Моджтаба Хосейни Хаменей.

Той заяви, че чуждите сили скоро ще бъдат изтласкани от Арабско море и подчерта, че иранските въоръжени сили и населението са готови да се изправят срещу противниците на страната.

В послание, публикувано днес от ирански медии, Хаменей посочи, че силите на противника вече са били отблъснати от водите край южната част на Иран, пише "The Times of India".

По думите на Хаменей чуждите сили вече не се осмеляват да навлизат отвъд Арабско море.

Изявлението идва на фона на засиленото напрежение между Техеран и Вашингтон около Ормузкия проток и ядрената програма на Иран. То последва отказа на американския президент Доналд Тръмп да приеме иранско предложение, свързано с отварянето на стратегическия воден път.

Хаменей заявява още, че различни групи в иранското общество, въпреки различията помежду им, са обединени около позицията на страната и защитата на Ормузкия проток.

Посланието е разпространено по повод иранската „Седмица на свещената отбрана“ и годишнината от смъртта на лидера на „Хизбула“ Хасан Насрала.