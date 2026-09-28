Starship на SpaceX достига орбита за първи път и изстрелва спътници Starlink

Ракетата Starship от следващо поколение достигна орбита за първи път в понеделник, въпреки че един от двигателите ѝ беше повреден, преодолявайки този проблем по време на полета, за да разположи първата партида нови спътници Starlink, тъй като компанията на Илон Мъск планира да въведе апарата в рутинна употреба по-късно тази година, предаде Ройтерс.

Безпилотното 40-етажно превозно средство, състоящо се от ракета-носител Super Heavy, увенчана с основния горен етап на Starship, излетя с гръм и трясък от стартовата си площадка на комплекса Starbase на SpaceX в Мексиканския залив, близо до Браунсвил.

Супер тежката ракета-носител изведе горния етап на Starship в космоса, преди да се върне във водите на Мексиканския залив за контролирано от двигателя кацане, след твърди кацания на ракетата-носител при две предишни мисии.

При достигане на космоса един от трите основни двигателя на Starship се изключи по-рано от планираното, което накара говорителя на SpaceX Дан Хуот да обяви в предаването на живо на компанията, че корабът няма да може да достигне орбита.

"Екипът е взел решение да не се ангажира с орбита", каза Хуот.

Но Хуот промени курса си минути по-късно, след като актуализация от инженери потвърди, че корабът все още може да опита да задейства двигател, който да го изведе в орбита, което Starship успешно направи минути по-късно.

Веднъж в орбита, Starship започна да разгръща 26 спътника Starlink от следващо поколение един по един на планирана височина от приблизително 269 км (161 мили).

Очакваше се Starship, построен за по-често изстрелване на спътниците Starlink на SpaceX и за превоз на бъдещи мисии на НАСА до Луната, да завърши шест обиколки около Земята по време на 10-часово пътуване - най-дългото досега - преди да се приземи в Тихия океан, западно от Чили.

Достигането на орбита, основен критерий за всяка нова ракета, предназначена да доставя полезни товари в космоса, е дълго отлагано постижение за Starship, което Мъск някога прогнозира, че ще бъде постигнато през 2022 г., последвано от разполагане на сателити през 2023 г.

От 2023 г. насам обаче всичките 13 предишни тестови полета на Starship са били ограничени до суборбитално пространство, въпреки почти десетгодишната развойна кампания, която е струвала на SpaceX повече от 15 милиарда долара до момента. Мъск заяви, че си представя в крайна сметка да пуска стотици или хиляди Starship годишно, темпо на изстрелване, безпрецедентно в космическата индустрия.

Пътуването в понеделник технически се брои за 14-ия тестов полет на Starship. Но въпреки това той носи групата нови интернет спътници Starlink, потенциално на стойност милиони долари, първият орбитален полезен товар за Starship.

Анализаторите изчисляват, че изстрелването на новите спътници V3 Starlink на SpaceX в понеделник се равнява на стотици милиони долари прогнозирани приходи за звеното на компанията Starlink, въз основа на добавения капацитет на мрежата за клиенти, което подчертава фундаменталната роля на Starship в обслужването на ядрото на печалбата на компанията.

Според SpaceX, спътниците V3 Starlink от мисията в понеделник могат да обработват 10 пъти повече данни от своите предшественици V2 мини-сателити, които компанията изстрелваше по 20 или 30 едновременно с ракетите си Falcon 9.

Стремейки се да изгради своята широколентова сателитна констелация с по-бързи темпове, Мъск иска да изстрелва V3 с по-висок капацитет на партиди от по 60 на изстрелване, след като Starship влезе в рутинна експлоатация, цел, която той сега се стреми да постигне в края на тази година.

Планираният орбитален дебют на Starship идва и три месеца след като SpaceX стана публична компания с рекордно първично публично предлагане през юни, което я направи шестата по големина американска компания по стойност и превърна Мъск, който основа компанията през 2002 г., в първия трилионер в света.

Голяма част от пазарната стойност на SpaceX и продължаващото доверие на инвеститорите в компанията - оценявана на 2 трилиона долара към края на борсата в петък – се дължат на успеха на Starship, който е проектиран като първият в света напълно използваем космически кораб.

Сребристата ракета с много перки ще бъде ключова за постигане на амбициите на Мъск да намали разходите за изстрелвания, значително да разшири бизнеса си със Starlink и да разположи хиляди орбитални центрове за данни с изкуствен интелект в космоса.

Starship също ще играе ключова роля в програмата Artemis на НАСА, която има за цел да върне астронавтите на повърхността на Луната за първи път от 1972 г. насам и да изгради дългосрочно лунно присъствие като стъпка към евентуално човешко изследване на Марс.

Като мярка за неразделната роля на Starship в корпоративното бъдеще на SpaceX, инвеститорите изтриха приблизително 100 милиарда долара от пазарната стойност на SpaceX, след като тестовият полет 13 беше прекратен в последната секунда през юли. Полетът в крайна сметка излетя пет дни по-късно.

Една от критичните цели за 14-ия полет на Starship ще бъде оцеляването при обратния полет към Земята, започвайки с деорбитално задействане на един двигател на Raptor, докато е в космоса, и прецизно насочване на апарата за повторно влизане в атмосферата.

Финалното контролирано спускане на космическия кораб е проектирано да завърши с маневра на тласкащото устройство, която да го обърне вертикално, така че да удари морето с нос нагоре. Докато бъдещите мисии изискват Starship да извърши подобно кацане на сушата в Тексас, не е планирано възстановяване на космическия кораб за последния му полет, противно на предишните надежди на Мъск.