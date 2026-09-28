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Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София
БТА

По думите му на мястото има заведение от десетилетия

Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София. Целта е да бъде освободен терен от близо половин декар и да бъде върнат към парка. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Теренът е публична общинска собственост, а по устройствен план предназначението му е за градски парк и градина", посочи Терзиев.

По думите му на мястото има заведение от десетилетия, като през годините са водени процедури и спорове относно законността на обектите. Старата сграда е изгоряла през 2019 г., а през 2024 г. на нейно място е започнало изграждането на нова масивна конструкция. Строителството е спряно през октомври 2024 г., издадена е заповед за премахване, която е влязла в сила, и днес тя се изпълнява.

Терзиев посочи, че през последните години Столичната община работи по редица подобни казуси, сред които „Капитолия“ в Борисовата градина, незаконен палат край язовир „Искър“, незаконна постройка край езерото „Ариана“, обект, пречел на изграждането на бул. „Тодор Каблешков“, както и незаконни сметища върху общински терени.

Няма един магически ход, с който тези проблеми изчезват. Има много работа – проверяваш собствеността и документите, издаваш законосъобразните актове, защитаваш ги, когато бъдат оспорени, и накрая ги изпълняваш“, отбеляза кметът.

По думите му "когато терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, той трябва да бъде защитен като парк, независимо от продължителността на казуса и сложността на процедурите".

 

 

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