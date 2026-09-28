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Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Състезателите, които постигнаха това са Радена Ангелова, Рамонола Сикандер и Емилиян Костадинов

Радена Ангелова спечели златен медал, а Рамонола Сикандер и Емилиян Костадинов се класираха в топ 6 на International Friendship Competition 2026 в Льоренског, Норвегия.

Българските състезатели със синдром на Даун записаха силно представяне в международното състезание по спортна  гимнастика.

Радена Ангелова триумфира в своята категория с резултат 62,800 точки в многобоя. При мъжете Рамонола Сикандер зае пето място в многобоя със 71,200 точки, а Емилиян Костадинов завърши шести със 70,800 точки.

И тримата са част от Федерацията по адаптирана физическа активност и имат опит от международни състезания. Тяхната подготовка е поверена на треньорите Дани Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков.

Резултатите в Норвегия са поредното международно признание за работата на българските състезатели и треньорския екип. Представянето им показва и основния принцип на адаптирания спорт – състезателите да бъдат оценявани според своите изпълнения, резултати и постигнато развитие.

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