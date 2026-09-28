Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа „Петрохан“ и Околчица започна тази вечер пред Съдебната палата в София.

Демонстрацията е под надслов „Не на вандализма“.

Десетки граждани се събраха пред Съдебната палата. Издигнати бяха различни лозунги, сред които "Стига лъжи, къде са фактите?", "Имайте срам от мъртвите поне" и др.

Участниците настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване на случая. Те се обявиха и срещу унищожаването на паметната плоча край „Петрохан“, определяйки действията като посегателство срещу паметта на загиналите и техните близки.

На 23 септември лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов съобщи, че е премахнал плочата, като заяви, че тя е била поставена без необходимото разрешение от Община Берковица. Той отправи критики и към имената и символите върху нея.