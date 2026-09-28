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ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино
БТА

По думите на Божанов идеята на МФ да забрани притежанието на чужда домашна ракия "предизвиква насмешка"

Демократична България” разработва законопроект, с който производителите на малки количества домашен алкохол, ще могат спокойно да правят неголеми количества алкохол, без да се крият, предава novini.bg.

Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция “Митници” ще почука на вратата с въпрос “Може ли да вляза да ви проверя ракията?”, заяви Божидар Божанов.

По думите му идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия "предизвиква насмешка". Божанов обеща "унищожителна критика", ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност”, заключи Божанов.

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