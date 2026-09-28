Белобрадова за делото срещу Ива Михайлова: Човешките права са част от стремежа да бъдеш част от Европа

Български депутати от различни парламентарни групи присъстват в Кочани на поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Народните представители заявиха, че посещението им не е свързано с намеса в съдебния процес, а с подкрепа към 23-годишната българка и наблюдение за спазването на човешките ѝ права.

Михайлова, която има българско и македонско гражданство, е подсъдима по дело за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония.

"Не сме тук, за да коментираме делото. Не сме тук, за да коментираме какво се случва в съдебната зала. Единствено сме тук, аз и моите колеги от различни парламентарни групи, за да подкрепим Ива Михайлова психически, да знае, че държавата е с нея и най-вече да съблюдаваме човешките права, защитата на човешките права".

Това каза народният представител от парламентарната група на "Демократична България" и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова, която е сред депутатите, пристигнали днес в Северна Македония.

Тя изрази надежда делото да приключи в съответствие със закона и правото. "Всичко ще завърши според законите и според правото", заяви Белобрадова.

По повод въпроса дали трябва да бъде потърсена международна защита за Михайлова, Белобрадова посочи, че това не трябва да се превръща в намеса на чужди държавни институции в съдебния процес.

По думите ѝ Северна Македония е суверенна държава и разполага с независима съдебна власт.

"Всеки политически коментар в този случай според мен би навредил. Единственото, което трябва да кажем, е, че трябва във всички случаи да подкрепим Ива с всичко, с което можем. Да говорим с всички европейски институции и да се обърнем към властите на Република Северна Македония, за да им кажем, че човешките права са неизменна част от стремежа на това да бъдеш част от Европа", добави Белобрадова.

Според депутата подкрепата за Михайлова трябва да бъде насочена към гарантиране на човешките ѝ права и към диалог с европейските институции и властите в Северна Македония, без политическа намеса в конкретното съдебно дело.