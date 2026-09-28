Ивайло Мирчев: България се е снишила в международната политика за войната в Украйна

България се е отдръпнала от активната международна политика, особено по отношение на войната между Русия и Украйна. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред Actualno, коментирайки началото на предизборната кампания.

Мирчев оспори позицията на Илияна Йотова за необходимостта от защита на кирилицата, като заяви, че не е открил източник, който да говори за подобна заплаха.

„Не намерихме никой, който да е казал, че има заплаха за кирилицата, каквото мнение изрази Илияна Йотова“, каза той.

Депутатът коментира и позицията на Йотова по въпросите на отбраната. По думите му тя се обявява срещу отделянето на средства за оръжия, но едновременно с това настоява България да гарантира отбранителните си способности.

Мирчев отправи критики и към българската позиция за войната в Украйна. „Ако Путин реши, ще има мир на секундата. Защо госпожа Йотова и другите се правят, че това не е така“, попита той.

Според него няма съмнение коя страна е агресор във войната. Мирчев изрази и мнение, че първоначалното поведение на България около съвместната декларация за Украйна е навредило на международния образ на страната.

Той допусна и намеса на руското посолство в казуса. Твърдението му е политическа оценка, като в предоставената информация не са посочени доказателства за подобна намеса.