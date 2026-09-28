Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°

Октомври ще покаже две съвсем различни лица на есента - най-високите температури в страната се очаква да достигнат между 22° и 27°, докато най-ниските могат да паднат до между -5° и 0°. Това сочи дългосрочната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

Средната температура за месеца се очаква да бъде около климатичната норма. В равнините тя е между 11° и 15°, във високите полета - между 10° и 13°, а в планинските райони - от 0° до 7°.

По-високи минимални температури се очакват в източните части на страната.

Студен и дъждовен старт на октомври

Първото десетдневие ще започне с температури под обичайните за периода, като над България ще преобладава пренос на въздушни маси от североизток.

През първите дни на октомври, както и около 6-8 октомври, се очаква предимно облачно време с валежи от дъжд на много места. Има вероятност на места количествата да бъдат значителни.

В средата на десетдневието температурите временно ще се повишат, но след преминаването на средиземноморски циклон отново ще последва чувствително застудяване.

При изясняване на небето и стихване на вятъра на много места ще се създадат условия за слани.

Затопляне, а след това ново застудяване

В началото на второто десетдневие температурите относително ще се повишат. Облачността обаче отново ще се увеличи и до средата на периода вероятността за валежи ще нарасне.

Към края на десетдневието времето ще стане по-спокойно и сухо. В равнините обаче ще се образуват мъгли и ниска слоеста облачност.

С проникването на по-студен въздух от североизток се очаква и ново по-съществено понижение на температурите.

Как ще завърши месецът

В началото и края на последното десетдневие от октомври има вероятност през страната да преминат атмосферни смущения, които ще донесат валежи и последващо понижение на температурите.

По-спокойно ще бъде около средата на периода. Тогава в равнинните райони сутрините ще са мъгливи, докато в планините времето ще бъде предимно слънчево.

Като цяло месечните валежи се очаква да бъдат около и над климатичната норма - между 40 и 70 литра на квадратен метър за по-голямата част от страната и между 50 и 100 литра в югоизточните райони.

Октомври традиционно носи все повече студени сутрини, мъгли и нахлувания на студен въздух. В най-високите части на планините през месеца обичайно пада и сняг, а наред с мрачните и дъждовни периоди са възможни и поредици от топли и слънчеви дни, познати като "възвръщане на лятото". НИМХ използва климатичните норми за периода 1991-2020 г. при актуалните си месечни оценки.