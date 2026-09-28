Новини
Търси
Подкаст
Общество

Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°

Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°
pixabay

Валежите се очаква да бъдат около и над обичайните количества, а през месеца ще зачестят мъглите и условията за образуване на слани

Октомври ще покаже две съвсем различни лица на есента - най-високите температури в страната се очаква да достигнат между 22° и 27°, докато най-ниските могат да паднат до между -5° и 0°. Това сочи дългосрочната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

Средната температура за месеца се очаква да бъде около климатичната норма. В равнините тя е между 11° и 15°, във високите полета - между 10° и 13°, а в планинските райони - от 0° до 7°.

По-високи минимални температури се очакват в източните части на страната.

Студен и дъждовен старт на октомври

Първото десетдневие ще започне с температури под обичайните за периода, като над България ще преобладава пренос на въздушни маси от североизток.

През първите дни на октомври, както и около 6-8 октомври, се очаква предимно облачно време с валежи от дъжд на много места. Има вероятност на места количествата да бъдат значителни.

В средата на десетдневието температурите временно ще се повишат, но след преминаването на средиземноморски циклон отново ще последва чувствително застудяване.

При изясняване на небето и стихване на вятъра на много места ще се създадат условия за слани.

Затопляне, а след това ново застудяване

В началото на второто десетдневие температурите относително ще се повишат. Облачността обаче отново ще се увеличи и до средата на периода вероятността за валежи ще нарасне.

Към края на десетдневието времето ще стане по-спокойно и сухо. В равнините обаче ще се образуват мъгли и ниска слоеста облачност.

С проникването на по-студен въздух от североизток се очаква и ново по-съществено понижение на температурите.

Как ще завърши месецът

В началото и края на последното десетдневие от октомври има вероятност през страната да преминат атмосферни смущения, които ще донесат валежи и последващо понижение на температурите.

По-спокойно ще бъде около средата на периода. Тогава в равнинните райони сутрините ще са мъгливи, докато в планините времето ще бъде предимно слънчево.

Като цяло месечните валежи се очаква да бъдат около и над климатичната норма - между 40 и 70 литра на квадратен метър за по-голямата част от страната и между 50 и 100 литра в югоизточните райони.

Октомври традиционно носи все повече студени сутрини, мъгли и нахлувания на студен въздух. В най-високите части на планините през месеца обичайно пада и сняг, а наред с мрачните и дъждовни периоди са възможни и поредици от топли и слънчеви дни, познати като "възвръщане на лятото". НИМХ използва климатичните норми за периода 1991-2020 г. при актуалните си месечни оценки.

Още по темата

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Инвеститорът в "Аспарухово" твърди, че не строителството е предизвикало за свлачището

Инвеститорът в "Аспарухово" твърди, че не строителството е предизвикало за свлачището

ВиК-Варна: Строежът край пропадналия път в "Аспарухово" може да остане без вода и канализация

ВиК-Варна: Строежът край пропадналия път в "Аспарухово" може да остане без вода и канализация

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Специално плащане за българската роза: Абровски внесе предложение в Брюксел

Специално плащане за българската роза: Абровски внесе предложение в Брюксел

Водещи

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 2 минути
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 8 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 8 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 23 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 30 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 34 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 38 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 43 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 50 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 53 минути
Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

  • Преди 56 минути
Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

  • Преди 1 час