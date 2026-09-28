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Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия
АП/БТА

Американският посланик в Пекин Дейвид Пардю твърди, че Тръмп е попитал китайския лидер дали страната му би искала да купи оръжия от САЩ

Китай отказа да коментира твърдението на американския посланик в Пекин Дейвид Пардю, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на китайския лидер Си Цзинпин да закупи американски оръжия.

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун заяви, че Пекин изгражда отбранителните си способности според собствените си нужди и остава ангажиран с поддържането на международния мир и стабилност.

Поводът за въпросите към китайските власти стана интервю на Пардю пред Fox News. По думите му Тръмп е заявил пред Си, че САЩ продават оръжия на много държави по света и впоследствие го е попитал дали Китай също би проявил интерес.

"Той всъщност попита президента Си дали някога би желал да купи известно количество", заяви американският посланик.

Пардю не уточни кога е бил проведен този разговор и какъв е бил отговорът на китайския лидер.

След изказването му американски представители заявиха, че Вашингтон няма планове да продава оръжия на Китай, като един от тях посочи, че подобна сделка би се сблъскала и със сериозни правни ограничения.

Темата е особено чувствителна заради Тайван. Пекин разглежда острова като част от китайската територия и остро се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайпе, докато САЩ продължават да подкрепят способността на Тайван да се защитава.

Само дни по-рано Тръмп и Си приключиха тридневна среща във Вашингтон, без да обявят големи пробиви по основните спорни въпроси между двете страни, сред които е и Тайван.

Пардю отново потвърди и официалната американска позиция по острова.

"Не подкрепяме независимостта и не подкрепяме принудата", заяви той.

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