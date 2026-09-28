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30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден
Pixabay

При специализираната операция са проверени 16 986 автомобила и 19 975 водачи и пътници, а за установени нарушения са съставени 5173 фиша и 392 акта

Общо 30 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени само за едно денонощие при специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

От тях 17 са управлявали с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила, а при други 13 са отчетени стойности над 1,2 промила. Двама водачи са отказали да бъдат тествани.

При проверките са засечени и осем шофьори, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Още двама водачи са отказали тест за наркотици.

Близо 17 000 автомобила проверени за ден

В рамките на акцията полицията е проверила общо 16 986 моторни превозни средства. Контрол е извършен на 19 975 водачи и пътници.

За установени административни нарушения са съставени 5173 фиша и 392 акта.

Основният акцент на специализираната операция е недопускането зад волана на хора, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

Проверява се и за управление на автомобили от неправоспособни шофьори.

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