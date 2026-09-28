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Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert
БТА

Скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/ч

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града, в местността Рамануша.

Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града. На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване на разпространението на пожара, предава БТА.

Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си.

Скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/ч.

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