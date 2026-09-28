Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града, в местността Рамануша.

Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града. На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване на разпространението на пожара, предава БТА.

Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си.

Скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/ч.