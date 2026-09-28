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Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК
БТА

Документът беше подкрепен с 99 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се"

Парламентът на Косово прие декларация, свързана с присъдите на Специализирания съд в Хага срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Документът беше подкрепен единодушно от 99 депутати.

В декларацията парламентът изразява "дълбока загриженост" от първоинстанционното решение и поставя въпроси за прозрачността и спазването на стандартите за справедлив процес. Депутатите отхвърлят и извода на съда за наличието на обща престъпна цел, върху която е изградена част от наказателната отговорност на четиримата.

Документът настоява още Косово да изработи държавна стратегия за защита на характера на войната на АОК като освободителна и се противопоставя на това, което парламентът определя като опит за "подмяна на историческата истина" за организацията. Тези формулировки представляват позицията на косовските депутати и не променят съдебното решение.

На 16 септември Хашим Тачи и Якуп Красничи бяха осъдени на по 25 години затвор, Кадри Весели - на 18 години, а Реджеп Селими - на 13 години. Съдът ги призна за виновни за военни престъпления, сред които незаконно задържане, жестоко отношение, изтезания и убийства, като ги оправда по обвиненията за престъпления срещу човечеството. Решението не е окончателно.

Присъдите предизвикаха силни политически реакции и протести в Косово и Албания, а защитата на четиримата вече започна процедура по обжалване.

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