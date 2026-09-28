Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Необичайна геометрична фигура, при която всяка от осемте стени граничи с всички останали, е описана от независимия изследовател и инженер-проектант Руслан Мижаев, съобщава сп. „Ню сайънтист“.

Фигурата представлява полиедър от род 3 – затворена повърхност с три отвора или „дръжки“. Тя е изградена от осем плоски деветоъгълни стени, има 24 върха и 36 ръба, като във всеки връх се срещат по три стени.

„Имаме осем плоски, многоъгълни стени, като всяка от тях граничи с останалите седем по дължината на ръба. Заедно те образуват затворена повърхност с три дръжки“, обяснява Мижаев.

Подобни конструкции представляват предизвикателство за математиците, тъй като абстрактно зададените правила за свързване на върхове, ръбове и стени невинаги могат да бъдат реализирани в триизмерното пространство, без отделните части да се пресичат неправилно.

Фигурата има сходства с тетраедъра и многостена на Силаси, при които също всички стени са съседни една на друга. При конструкцията на Мижаев обаче някои двойки стени споделят по два ръба вместо само един.

Изследователят открил особеното свойство случайно, докато експериментирал с многостени чрез CAD софтуер. Самата структура е описана от него още през 2020 г., но новата разработка определя целочислени координати за всичките 24 върха и предоставя уравнения, чрез които други математици могат да проверят конструкцията.

Според Ларс Шеве от Университета на Единбург разработката е интересна, но представлява по-скоро допълнение към по-голям математически проблем, отколкото изцяло ново направление.

Любопитен детайл е, че при работата по новата версия Мижаев е използвал ChatGPT за част от проверочните изчисления и за създаването на Python скриптове. Първоначалната фигура обаче е разработена през 2020 г. – преди изследователят да започне да използва ChatGPT.