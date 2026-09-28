Шофьор не спря на полицията и се заби в паркирана кола

37-годишен шофьор е задържан, след като не спрял за полицейска проверка в луковитското село Торос и малко по-късно блъснал паркиран автомобил.

Случаят е от 27 септември, малко преди 1:00 часа през нощта. Вместо да се подчини на полицейската проверка, мъжът от Луковит продължил движението си, а след няколко метра се ударил в паркирана кола.

При инцидента няма пострадали, нанесени са само материални щети.

След катастрофата 37-годишният отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Луковит.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава.

Само ден по-рано в същото село полицията спряла за проверка 32-годишен мъж от тетевенското село Глогово.

Установено било, че той е неправоспособен, а направеният тест за наркотици отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Мъжът отказал да даде кръвна проба.

32-годишният също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.