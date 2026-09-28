Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шофьор не спря на полицията и се заби в паркирана кола

Шофьор не спря на полицията и се заби в паркирана кола
Pixabay

37-годишният отказал и тестове за алкохол и наркотици

37-годишен шофьор е задържан, след като не спрял за полицейска проверка в луковитското село Торос и малко по-късно блъснал паркиран автомобил.

Случаят е от 27 септември, малко преди 1:00 часа през нощта. Вместо да се подчини на полицейската проверка, мъжът от Луковит продължил движението си, а след няколко метра се ударил в паркирана кола.

При инцидента няма пострадали, нанесени са само материални щети.

След катастрофата 37-годишният отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Луковит.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава.

Само ден по-рано в същото село полицията спряла за проверка 32-годишен мъж от тетевенското село Глогово.

Установено било, че той е неправоспособен, а направеният тест за наркотици отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Мъжът отказал да даде кръвна проба.

32-годишният също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Още по темата

Една фалшива банкнота отвела полицията до още 3260 евро

Една фалшива банкнота отвела полицията до още 3260 евро

Жена загина при катастрофа край Костенец

Жена загина при катастрофа край Костенец

Моторист загина при тежка катастрофа край Лясковец

Моторист загина при тежка катастрофа край Лясковец

13-годишен пострада при сблъсък между кросов мотор и АТВ край Попово

13-годишен пострада при сблъсък между кросов мотор и АТВ край Попово

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

Водещи

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

  • Преди 2 минути
Великобритания разследва възможен ирански заговор срещу авиобаза използвана от САЩ

Великобритания разследва възможен ирански заговор срещу авиобаза използвана от САЩ

  • Преди 14 минути
Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Руски тенис финал в Китай

Руски тенис финал в Китай

  • Преди 19 минути
„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

  • Преди 43 минути
Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

  • Преди 57 минути
Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

  • Преди 1 час
Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори

  • Преди 1 час
Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

  • Преди 1 час