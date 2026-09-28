Моторист загина при тежка катастрофа край Лясковец

При вчерашната тежка катастрофа край Лясковец е загинал 47-годишен моторист от Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Инцидентът е станал в района на завод „Аркус“.

По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж от Пловдив, мотор с 47-годишен водач от Варна и пътнически микробус, зад волана на който е бил 50-годишен мъж от Провадия.

При катастрофата мотористът е загинал на място, след като според първоначалните данни е предприел изпреварване при непрекъсната линия от пътната маркировка. Той се е ударил в автомобил, движещ се в насрещното платно, а след това и в микробуса, който е изпреварвал.

На водачите на автомобила и микробуса са направени тестове за алкохол и наркотични вещества, които са дали отрицателни резултати. От тримата участници са взети кръвни проби за химичен анализ.

Обстоятелствата около произшествието все още се изясняват, като по случая е образувано досъдебно производство.