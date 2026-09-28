Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигна в Монтана по покана на ръководството на Природо-математическата профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“.

По време на посещението си Доцова се срещна с ръководството на учебното заведение и изнесе лекция пред ученици, посветена на парламентаризма в България.

„Знам много за училищата в Северозападна България, аз съм от този край. Смятам, че тук има добри условия за обучение, има подготвени учители и любознателни ученици, които полагат много усилия в учебния процес“, заяви председателят на парламента при пристигането си в училището.