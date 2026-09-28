Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Анонимен сигнал до Министерството на вътрешните работи поставя въпроси за начина, по който се разходва държавната субсидия на партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

В него се съдържат твърдения за възможни фиктивни или завишени разходи и финансови операции, свързани с дейността на партията.

Авторът на сигнала, който посочва, че желае да остане анонимен, твърди, че са налице обстоятелства, които подлежат на проверка от компетентните институции. Сред посочените случаи е този на служителки на партията, за които се твърди, че са получили значително увеличение на възнагражденията си, след което са теглили в брой част от сумите.

Публикуваме сигнала без редакторска намеса:

"На изминалите парламентарни избори на 19.04.2026 г. ПП МЕЧ получи 104 506 действителни гласа, което ѝ отреди мястото на най-голямата извънпарламентарна политическа партия с 3,225 % от валидния изборен вот. Съобразно новите правила за субсидиране на политическите партии, преминали прага от 1 % на последните избори за Народно събрание, ПП МЕЧ има определена годишна субсидия от 313 518 €.

Предвид горното Ви сигнализирам за възникнали съмнения за евентуално неспазване на законодателството, касаещо предполагаеми фиктивни разходи (или реални, но с изкуствено завишени стойности). Това от своя страна е един от вероятните механизми за отклоняване на парични потоци от партийната субсидия на ПП МЕЧ с възможна причастност на г-н Радостин Василев.

1. Служителка на ПП МЕЧ, за която евентуално имам съмнения, че е била заплашвана от г-н Василев, се казва Кристина Уланова и допреди по-малко от месец беше назначена като сътрудник в ПП МЕЧ и работеше в централните офиси на партията: както в предходния офис на ул. „Генерал Паренсов“, така и в настоящия офис на бул. „Симеоновско шосе“ № 120Д, ет. 5. Същата се ползваше с доверието на г-н Василев, тъй като е наясно с множеството целенасочени финансови манипулации, ставали под давлението на същия, една от които ще опиша по-долу. Поради факта, че през 2025 г. Уланова е станала свидетел на закононарушения, инициирани от Василев, същата, макар и във възхода на парламентарната партия, е пожелала да напусне, нежелаеща да бъде част от бъдещи проблеми и евентуални разследвания и разкрития на държавни компетентни органи. Узнавайки за желанието на Уланова да напусне, Радостин Василев я е заплашил, че ще ѝ счупи краката и ще ѝ развали семейството. Силно уплашена от поведението на Василев, г-жа Уланова е споделила за отправените към нея заплахи на някой от народните представители, на които е имала доверие.

В тази връзка следва да изложа мнението си, че предвид факта, че горната дама е била длъжностно лице по смисъла на дефиницията на чл. 93, т. 1 от НК (имаща качества както на парламентарен сътрудник, така и на счетоводител в ПП МЕЧ), то вероятно горното деяние на г-н Василев (ако има такова) би попадало под хипотезата на престъпление от общ характер по нормата на чл. 144, ал. 2 от НК.

Евентуалната завишена степен на обществена опасност на едно такова деяние, ако такова съществува, бих онагледил с факта, че това се е случило през 2025 г. по време на течащия съдебен процес срещу подсъдимия Радостин Василев, по повдигнато му обвинение от Софийска градска прокуратура за опит за принуда спрямо друго длъжностно лице – депутат от 47-то Народно събрание (и негов колега от ПГ на ПП „Има такъв народ“), г-жа Христинка Иванова. Тук се наблюдават редица сходства във фактическата обстановка (и в условията на презумпцията за невиновност, разбира се).

2. На служителки на ПП МЕЧ: Кристина Уланова и Тереза Бакърджиева през м. май, след изборите на 19.04.2026 г., г-н Василев е заявил, че ще им повиши заплатите, като изисква от тях същите да изтеглят в брой разликата между увеличените и тогавашните им месечни възнаграждения и тази сума да му бъде давана от тях на ръка. Горното свое изискване Василев мотивирал с това, че „имало много разходи на партията, които трябвало да се плащат в пари в брой. Горните факти са лесно проверими с обстоятелствата, че:

2.1. До онзи момент двете жени са получавали заплата от ПП МЕЧ в размер на около 1 000-1 500 €, а след този момент тази средностатистическа сума рязко се увеличава на около 7 000 €;

2.2. Двете жени са теглили от клонове на обслужващите ги банки горната разлика (около 5 000 €) непосредствено след банковите преводи на заплатите им от ПП МЕЧ към техните лични разплащателни сметки. Характерно тук, особено при г-жа Уланова, е това, че същата, бидейки счетоводител на ПП МЕЧ, е нареждала заплатите и на двете дами – и своята, и тази на г-жа Бакърджиева – и може да посочи кои са техните обслужващи банки, както и от кои техни клонове физически двете са теглили парите и са ги връщали на Василев.

2.3. Известна част от горните обстоятелства могат да се потвърдят от кореспонденцията между трите лица, налична в техните телефони и инсталираните на апаратите им приложения за общуване.

Така и при този казус се наблюдават прилики на поведенческите модели на Василев към своите колеги от партията – аналогично и сходно на това, с което е мотивирал депутатите от ПГ на ПП МЕЧ да му отчисляват т. нар. „двете трети“ – компонент от заплатите им, като му дават тези пари в брой, които той разходва по негово усмотрение и без никаква отчетност".

Авторът на сигнала посочва, че тези твърдения могат да бъдат проверени чрез банковите операции и комуникацията между лицата.

В документа се твърди още, че служител на МЕЧ, който е юрист, е продължил да работи в адвокатската кантора на Радостин Василев, въпреки че е получавал възнаграждение от партията.

След придобиването на адвокатски статут трудовият му договор с МЕЧ бил прекратен и заменен с договор за правна помощ.

"Трети признак за нередност в поведението на Василев, касаещо партийните разходи, е свързан с юриста г-н Ивален Манчин. На всички в централата на ПП МЕЧ бяха известни следните факти, които в съвкупността си очертават редица закононарушения и финансови манипулации и нередности.

3.1. Г-н Манчин е интелигентен и сдържан млад мъж, който имаше завършено висше образование „Право“ и е правоспособен юрист, но доскоро не беше вписан като адвокат, поради което подпомагаше с дейността си на кантората на Радостин Василев, без да има право на процесуално представителство. До първата половина на 2026 г. реално адвокат в кантората (извън самия Василев) бе г-н Людмил Георгиев, докато г-н Манчин работеше в кантората, подпомагайки първия с юридическия си труд. След като ПП МЕЧ стана част от 51-вото НС, Василев назначи г-н Манчин на работа в партията, но същият продължи да полага труд именно в кантората на Василев като юрист. Това бе видимо както за депутатите, така и за г-н Людмил Георгиев, тъй като и кантората, и партийната централа делят едно общо помещение (т.е. за кантората трябва да се премине през офиса на ПП МЕЧ). Реално в делничните работни дни г-н Манчин полагаше физически труд в кантората на Василев и в нейна полза, но за това получаваше заплата от ПП МЕЧ.

3.2. След като г-н Манчин се вписа в Адвокатска колегия – София и придоби статут на адвокат, по нареждане на Василев трудовият договор на първия бе прекратен и с него се сключи договор за правна помощ с ПП МЕЧ! Така отново ПП МЕЧ заплаща на Манчин заплатата вместо кантората на Василев, независимо от това, че първият полага именно труд в полза на кантората, а не на партията! Това е лесно установимо от факта, че ПП МЕЧ няма нужда от „правна помощ“, тъй като дейността ѝ е сведена до минимум, няма правни спорове, а в настоящия момент се правят две неща: явяване на избори за президент и свързаните с това действия с ЦИК (правени многократно и без „правната помощ“ на Манчин) и подготовка за конгрес на партията през м. октомври. Освен това самият г-н Василев счита себе си за изключителен адвокат и юрист, многократно изтъква своето богатство, стремейки се да го оправдае и „легитимира“ именно с адвокатската си дейност, като тези негови действия не намират логика в „нуждата“ на ПП МЕЧ от „помощта“ на адв. Манчин, в контрапункт на такова правно светило като самия г-н Василев!".

Сигналът поставя въпроси и за други предполагаеми финансови практики, включително начина, по който се разходват средства от партийната субсидия. Авторът настоява компетентните органи да извършат проверка на посочените обстоятелства, включително на финансовите документи, банковите операции и договорите на партията.

Към момента няма данни от компетентните институции, които да потвърждават описаните нарушения.

От ТАРАЛЕЖ ще потърсим и лидера на МЕЧ г-н Радостин Василев за коментар.