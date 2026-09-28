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Асен Василев: Ще глобяват с 1000 евро хора за подарена домашна ракия

Асен Василев: Ще глобяват с 1000 евро хора за подарена домашна ракия

В публикация във Facebook Василев илюстрира критиките си с личен пример

Председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува подготвяните промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Според него предложените текстове могат да доведат до глоба от 1000 евро за хора, които съхраняват домашна ракия, получена като подарък.

В публикация във Facebook Василев илюстрира критиките си с личен пример.

„Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро. Така е написал Гълъб Донев в измененията на закона за акциза и данъчните складове“, пише той.

Бившият финансов министър свързва предложението и с други мерки на управляващите, които според него засягат домакинствата.

„Борбата на „Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия“, заявява Василев.

Той посочва, че законопроектът е публикуван за обществено обсъждане, и призовава гражданите да се запознаят с предложенията и да изпращат становища, докато консултацията продължава.

Твърдението, че притежаването на подарена домашна ракия ще води до глоба от 1000 евро, е позиция и интерпретация на Асен Василев за ефекта от предложените промени.

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