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Недостиг на учители по математика: 12 000 деца остават без преподавател

Недостиг на учители по математика: 12 000 деца остават без преподавател
pixabay

По груби изчисления около 600 класа в страната са без учител по предмета

Недостигът на учители по математика вече оставя стотици класове без преподавател по предмета. По груби изчисления става дума за около 600 класа с общо 12 000 ученици в страната. За проблема сигнализира педагогът Диана Илиева.

"Само на страницата на РУО-София и само за септември изброих около 50 вакантни места за учители по математика. В същото време стремително се сгромолясваме по математика - както на външни оценявания като PISA, така и на нашите собствени НВО. И ако си мислите, че нарочно ви давам за пример София, защото в столицата може да се намери много работа и то добре платена, ето още малко данни от друг, малък град. РУО-Разград е публикувало обяви, че през семптември за тази учебна година се търсят 5 броя учители по математика", написа Илиева във фейсбук пост.

"Ако разгледам всички области, допускам че недостигащите математици ще са над 200. Дали студентите, които са се дипломирали това лято с профил "Математика" са поне 200? Казвам поне, защото не мисля, че всички ще тръгнат да стават учители. И какво ще правят тези училища, които остават без учител? Защото обявите, както казах са от септември, дори повечето от последните дни. Един учител, за да си попълни нужния брой часове, поема средно 3 класа (различно е, знам, просто поставям едно неголямо число, за да можем да пресметнем). Това означава, че 200 х 3 = 600 класа ученици стоят БЕЗ учител по математика в България. По 20 ученика да има средно в тези класове - значи на 12 ХИЛЯДИ български деца не сме осигурили учител по математика! Някои училища си търсят дори двама математици", допълни още тя.

Илиева поставя въпроса как директорите, РУО и МОН възнамеряват да се справят с този проблем.

"Все така ли е било или нещата се влошават с времето? Какво смятат да предприемат? Няма ли опасност училища да започнат да назначават хора без нужната квалификация, само и само да има някой в стаята във въпросните класове и часове по математика?", пита още Илиева.

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