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„Алтернатива за Германия“ не спечели нито един кметски пост в Долна Саксония

„Алтернатива за Германия“ не спечели нито един кметски пост в Долна Саксония
АР/БТА

В неделя се проведоха общо 123 балотажа за избор на кметове и ръководители на райони

Кандидатите на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не успяха да спечелят нито един от кметските постове, за които се бориха на балотажите в германската провинция Долна Саксония, съобщи ДПА.

В неделя се проведоха общо 123 балотажа за избор на кметове и ръководители на райони. До втория тур се стигна, след като преди две седмици нито един от кандидатите не успя да събере над 50% от гласовете.

АзГ имаше трима кандидати на балотаж, като победа на някой от тях щеше да осигури на партията първи ръководен пост в местната власт в Долна Саксония. И тримата обаче загубиха от свои съперници.

В Залцгитер досегашният кмет Франк Клингебил от Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц беше преизбран с 74,7% от гласовете. Кандидатката на АзГ Патрисия Майр получи 25,3%.

Клингебил беше първи и на първия тур с 45,6%, докато Майр получи 25,7%.

В Мюнстер, в окръг Хайдекрайс, независимата кандидатка Анна Адамчак спечели кметския пост с 80,5% срещу 19,5% за кандидата на АзГ Кристоф Вайнад.

В Бокенем край Хилдесхайм независимият кандидат Йенс Люер също спечели срещу представител на АзГ. Той получи 69,6% от гласовете, а Феликс Мул остана с 30,4%.

В столицата на провинцията Хановер кметът Белит Онай от Зелените спечели балотажа с 61,5% срещу кандидата на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) Аксел фон дер Ое, който получи 38,5%.

За ръководител на регион Хановер беше избрана Ева Бендер от ГСДП с 69,4% от гласовете. Нейният съперник Оливер Юнк от ХДС получи 30,6%.

Посочените резултати са предварителни.

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