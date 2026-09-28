1000 евро глоба за чужда домашна ракия: Нови правила на финансовото министерство предизвикаха реакции

Глоба от 1000 евро при първо нарушение и 2000 евро при повторно може да бъде наложена за държане на ракия, за която няма необходимия документ. Това е предвидено в проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, предложен от Министерството на финансите.

Според предложените промени се забранява държането на ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, когато лицето не е посоченият получател в акцизния данъчен документ или не е член на неговото семейство.

Точният текст в документа гласи:

"§ 38. Член 100 се изменя така:

Чл. 100. (2) Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство."

Притежанието на ракия в нарушение на тези изисквания ще се санкционира с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро при първо нарушение и не по-малко от 2000 евро при повторно.

"§ 44. Създава се нов чл. 113а:

Чл. 113а. Лице, което държи алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) в нарушение на забраните в чл. 100, се наказва:

с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 евро, а при повторно нарушение - не по-малко от 2 000 евро; с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 евро, а при повторно нарушение - не помалко от 4 000 евро."

Предложените разпоредби предизвикаха реакции от представители на политически партии и общественици. Красимир Янков от БСП беше сред първите, които коментираха текстовете.

"Това вече не е борба със сивата икономика. Това е държавата, която влиза през прага на моя дом", коментира той.

По думите му продажбата на домашна ракия и в момента е забранена и не е ясно защо човек, който държи вкъщи бутилка, подарена от приятел или близък, би се превърнал в нарушител.

"Още една причина държавата да проверява, глобява и наказва обикновения човек", заяви Янков.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов също реагира на предложението.

"Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия. Да, и аз помислих, че е шега или фалшива новина, но не - проверих проекта на изменения в Закона за акцизите и данъчните складове - дотам са я докарали, да не може приятел или съсед да ти подари домашна ракия", написа той.

Божанов постави под въпрос и начина, по който подобна разпоредба би се прилагала на практика.

"Представете си - звъни на вратата митнически служител и казва "добър ден, дошъл съм да ви проверя домашната ракия". Ако случайно някой вземе да го пусне, ще е много неловък въпросът "тая ракия кой я е варил?". Но тези неловки моменти сигурно си струват милионите, които ще дойдат в хазната? Е, в оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз - защото братовчед ти да ти подари ракия си е за 1000 евро глоба!", добави той.

"И преди някоя комисия или някой служител в МФ да бъдат обвинени за това недоразумение - отговорността за всичко, което се публикува, е на политическия кабинет на министъра. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия?", предложи той.

Екологът Тома Белев от "Зелено движение" също коментира предложените промени.

"Гълъбе, долу ръцете от домовете ни! Мисля че е време да бъде сменено цялото управление на Министерство на финансите. Всъщност е закъсняло", добави той.

Белев разказа, че съхранява домашна ракия, подарена му от приятели, и изрази опасения за начина, по който новите правила могат да бъдат прилагани.

"Не пия ракия. Пренасям през годините и през квартирите 2-3 литра домашна ракия подарък от приятели. Отлежала е поне 10-15 години И сега НС ще я обяви за незаконна? Едва ли ги интересува. Акцизът за 1 л е 1 евро. По-скоро крият нещо. Подобна забрана ще даде възможност на митническите служители да влизат по домовете и да тършуват уж за домашна ракия. Ако мине това, ще следват забрани и за другите акцизите стоки, независимо че е платен акциза за тях. Нямаш касова бележка за цигарите - глоба. Нямаш касова бележка за бензина - глоба, и т.н.", коментира още Белев.

"И Вие, дето гласувахте за тях - с кой акъл дадохте властта на хора, които цял живот са били на държавна заплата и знаят само да забраняват?", попита той.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също се включи в дискусията. Той публикува снимка на хладилника си, в който има домашна ракия.

"Гълъб Донев ще глобява всички, които имат в хладилника си чужда домашна ракия", написа Василев.

Той уточни:

"Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро. Така е написал Гълъб Донев в измененията на закона за акциза и данъчните складове", уточни Василев.

"Борбата на "Прогресивна България" с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия", коментира иронично той.