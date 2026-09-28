Плодове и зеленчуци поскъпват, а търсенето на борсите се свива

Цените на плодовете и зеленчуците у нас продължават да се повишават, показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. В същото време търговците на борсата в пловдивското село Първенец отчитат сериозно свиване на потреблението.

"Пазарът се срина през последните седмици. Точно сега, когато би трябвало да е най-силен есенният пазар, няма купувачи", заяви пред БНТ изпълнителният директор на Стоковата борса в Първенец Илия Гатев.

Според него една от основните причини е намаляването на покупателната способност на хората, които все по-внимателно преценяват за какво да отделят средства.

По думите му най-сериозно поскъпват плодовете и зеленчуците, които постепенно излизат извън сезон. Цените на българската и вносната продукция вече са почти изравнени, като това до голяма степен се дължи на високите разходи за горива и транспорт.

Краставиците и доматите се търгуват на едро за около 1,50 евро за килограм, докато пиперът засега остава около 80 евроцента. Очакванията обаче са и неговата цена да се увеличи с настъпването на по-студените месеци.

При гроздето картината е различна. Там проблемът е слабото търсене, като някои производители дори не прибират реколтата си, защото няма на кого да я продадат.

"Това се дължи именно на по-малкия брой купувачи и на по-малкото средства, които винпромите отделят за закупуване на грозде", коментира Гатев.

Той посочи, че предприетите от правителството мерки се нуждаят от време, за да покажат резултат, но подчерта, че според него най-спешният проблем остава цената на горивата.

"Периодът не е лесен нито за бизнеса, нито за гражданите", допълни Гатев.