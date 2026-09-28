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ТЕЦ „Бобов дол“ не работи, причината за спирането остава неясна

ТЕЦ „Бобов дол“ не работи, причината за спирането остава неясна

Известно е, че единият от блоковете е в цялостен планиран ремонт, който е трябвало да приключи през септември

ТЕЦ „Бобов дол“ не работи, като към момента няма официална информация за причините за спирането на централата. Известно е, че единият от блоковете е в цялостен планиран ремонт, който е трябвало да приключи през септември.

Според запознати този път спирането може да е свързано с цените на електроенергията на борсовия пазар.

Че централата не работи, се вижда и от онлайн камера, която денонощно следи района. Наблюдение извършва и местното екосдружение „За Разметаница“, което разполага с четири камери и измервателни станции.

„Три станции за прах - Баланово, Шатрово и Големо село срещу кметството, и една срещу комините, която мери газове, която обаче по никакъв начин не се връзва с отчета на ТЕЦ „Бобов дол“. Показателите между станцията в Големо село, която мери газове, и автоматичната измервателна станция на ТЕЦ-а, нямат никакво съответствие“, коментира пред БНР екоактивистът Даниела Тонева.

От сдружението са изпратили сигнал до Европейската комисия за твърденията си за чести замърсявания в района и за наложените на централата санкции. По думите на Тонева от Брюксел вече са отговорили, че по жалбата е даден ход.

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