ТЕЦ „Бобов дол“ не работи, причината за спирането остава неясна

ТЕЦ „Бобов дол“ не работи, като към момента няма официална информация за причините за спирането на централата. Известно е, че единият от блоковете е в цялостен планиран ремонт, който е трябвало да приключи през септември.

Според запознати този път спирането може да е свързано с цените на електроенергията на борсовия пазар.

Че централата не работи, се вижда и от онлайн камера, която денонощно следи района. Наблюдение извършва и местното екосдружение „За Разметаница“, което разполага с четири камери и измервателни станции.

„Три станции за прах - Баланово, Шатрово и Големо село срещу кметството, и една срещу комините, която мери газове, която обаче по никакъв начин не се връзва с отчета на ТЕЦ „Бобов дол“. Показателите между станцията в Големо село, която мери газове, и автоматичната измервателна станция на ТЕЦ-а, нямат никакво съответствие“, коментира пред БНР екоактивистът Даниела Тонева.

От сдружението са изпратили сигнал до Европейската комисия за твърденията си за чести замърсявания в района и за наложените на централата санкции. По думите на Тонева от Брюксел вече са отговорили, че по жалбата е даден ход.