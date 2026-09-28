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Ангел Георгиев не беше допуснат в Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова

Ангел Георгиев не беше допуснат в Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова

За случая съобщи самият депутат във Facebook

Председателят на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от „Възраждане“ не е бил допуснат да влезе в Република Северна Македония, където е пътувал за поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. За случая съобщи самият депутат във Facebook.

По думите му на границата му било обяснено, че има неплатени съдебни разноски и ще може да влиза в страната, след като ги погаси.

Георгиев твърди, че разноските са свързани с дело срещу него като част от група на „Възраждане“, посетила Каймакчалан. Според депутата производството е било образувано, без той да бъде уведомен и без да има възможност да се запознае с материалите и да организира защитата си.

„Абсурдът е пълен, защото вече 2 пъти ходих на дела на Ива Михайлова и никой не се беше сетил за тези съдебни разноски и бях допуснат свободно. Сега обаче, някой в РСМ е решил да ми попречи да подкрепя Ива морално“, заявява Георгиев.

Той обяви, че ще поиска от българското Министерство на външните работи да реагира по случая пред властите в Северна Македония и да информира европейските институции. Георгиев възнамерява да сезира и българските евродепутати.

Междувременно в Кочани продължава делото срещу Ива Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство. Тя е обвинена във връзка с тежка автомобилна катастрофа от октомври 2025 г., при която е загинал човек, а няколко души, включително самата Михайлова, са пострадали.

След инцидента документите ѝ са отнети, което не ѝ позволява да напусне Северна Македония и да продължи лечението си в България.

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