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Бой и масов конфликт: Около 100 души се събраха за саморазправа в Ботевград

Бой и масов конфликт: Около 100 души се събраха за саморазправа в Ботевград
БТА

Един от участниците в боя е настанен в болница, а ден по-късно е предотвратена саморазправа

Сигнал за сбиване пред заведение в Ботевград е подаден в нощта срещу неделя, съобщиха от полицията. При възникналия скандал са участвали четирима мъже, като един от тях е настанен в болница. По случая се води разследване.

Ден по-късно, на 27 септември, полицията е получила сигнал за множество агресивни граждани, които са се събрали пред хранителен магазин в града с намерение за саморазправа.

За да бъде овладяна своевременно ситуацията и да се гарантира общественият ред, към адреса незабавно са изпратени полицейски и жандармерийски екипи.

При пристигането им на място са установени около 100 души. Задържан е криминално проявен местен жител, който е счупил стъклопакет на търговския обект.

42-годишният мъж е възстановил стойността на унищоженото имущество. Работата по случая продължава с цел изясняване на всички факти и обстоятелства, както и установяване на всички съпричастни към извършените деяния.

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