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Ана Бърнабич пое временно президентския пост в Сърбия

Ана Бърнабич пое временно президентския пост в Сърбия
АР/БТА

Вучич официално предаде правомощията си на председателя на сръбския парламент до избора на нов държавен глава

Александър Вучич, който снощи подаде оставка като президент на Сърбия, днес официално предаде задълженията на държавния глава на председателя на сръбския парламент Ана Бърнабич.

Бърнабич ще изпълнява временно функциите на президент съгласно разпоредбите на сръбската Конституция, докато бъде избран нов държавен глава.

Вучич съобщи за предаването на правомощията във видео, публикувано в профила му в Instagram. На кадрите той влиза за последен път в президентския си кабинет.

При предаването на функциите Вучич е връчил на Бърнабич държавния печат, указите за държавни отличия, както и документите, свързани с помилванията, извършени по време на двата му президентски мандата.

Сред предадените документи са още отчети за даренията, финансов отчет, отчет за извършената работа, както и информация за съдебни дела и изпълнителни производства.

В края на видеото Вучич пожелава успех на Бърнабич и ѝ подарява букет цветя.

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