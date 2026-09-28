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Загреб остана без градски транспорт заради стачка на 9200 работници

Загреб остана без градски транспорт заради стачка на 9200 работници

Причината са продължилите месеци безрезултатни преговори за нови колективни трудови договори

Загреб остана без редовни трамвайни и автобусни линии тази сутрин, след като служители на ZET и Zagreb Holding започнаха стачка в 3:30 часа, предават местни медии.

Причината са продължилите месеци безрезултатни преговори за нови колективни трудови договори, като основното искане на синдикатите е увеличение на възнагражденията и други материални придобивки. Градската управа определя исканията като прекомерни с оглед на досегашното увеличение на приходите.

Стачката беше обявена на 18 септември след провала на преговорите и последвалата помирителна процедура. В нея участват работници на ZET и Zagreb Holding, както и служители на дружества като Čistota, Zrinjevac, Zagreb Roads и City Cemetery.

По данни на синдикатите в протеста участват около 9200 работници. Засега няма яснота колко време ще продължи стачката.

Основното настояване е свързано с увеличаване на основната заплата. В момента тя е 592,20 евро, като сумата се умножава по коефициента за съответната длъжност, а към полученото възнаграждение се прибавят различни бонуси.

Първоначално синдикатите са поискали увеличение на основното възнаграждение с 19%. В хода на преговорите исканията са били намалени, а непосредствено преди началото на стачката са настоявали за 13% увеличение за служителите на ZET и 12% за работещите в Zagreb Holding.

Сред останалите искания са промени в определени коефициенти и надбавки, както и увеличение на средствата за транспорт и други материални права.

Синдикатите настояват и за по-дълъг срок на колективните трудови договори. Вместо настоящите едногодишни договори те предлагат новите споразумения да действат две или три години, което според тях би осигурило по-голяма сигурност на доходите.

Друго тяхно искане е въвеждането на индексация на заплатите, при която възнагражденията да се коригират спрямо увеличението на разходите за живот.

Заради липсата на редовен градски транспорт жителите на Загреб търсят алтернативни начини да стигнат до работните си места. Хърватски медии съобщават, че тази сутрин велосипедите под наем в града са били изчерпани, а граждани са започнали да предлагат транспорт до работните места чрез специално създаден уебсайт.

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