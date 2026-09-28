Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния

Неидентифициран дрон е засечен във въздушното пространство на Румъния, което е наложило вдигането по тревога на два изтребителя F-16.

Машината е била установена от радарите на румънското Министерство на националната отбрана в района на границата с Украйна.

За проследяване на дрона от Авиобаза 86 „Борча“ са излетели два F-16, които са били на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство.

Радарните системи са проследявали машината в продължение на около 10 минути. След това сигналът е изчезнал в района на Сомова, в окръг Тулча.

Заради възможната опасност местните власти са предупредили населението. В 20:35 часа местно време жителите на Тулча са получили известие чрез системата за ранно предупреждение Ro-Alert.

Въздушната тревога е отменена в 22:05 часа.

Предстои специализиран екип на румънското Министерство на националната отбрана да извърши проверка по случая.