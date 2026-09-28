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Икономика

Близо 10 милиона души гласуваха за дизайна на бъдещите евробанкноти

Близо 10 милиона души гласуваха за дизайна на бъдещите евробанкноти

В проучването са се включили около 2,6% от населението на еврозоната

Близо 10 милиона души са участвали в общественото проучване на Европейската централна банка за бъдещия дизайн на евробанкнотите. От ЕЦБ съобщиха, че общо 9,96 милиона души от Европа и други части на света са споделили предпочитанията си.

Според президента на ЕЦБ Кристин Лагард големият брой участници показва значителния интерес към бъдещия облик на банкнотите.

„Това невероятно число показва колко голям интерес имат европейците към бъдещите си банкноти. Тяхното участие в процеса на редизайн е важна стъпка в подготовката на следващата серия банкноти“, каза Лагард.

В проучването са се включили около 2,6% от населението на еврозоната. Интересът е бил отчетен във всички възрастови групи, като приблизително две трети от участниците са били на възраст под 35 години.

Гражданите са можели да избират между 10 различни предложения за визия на бъдещите банкноти. Те са разработени около две основни теми – „Европейска култура“ и „Реки и птици“.

Проучването е проведено между 23 юли и 21 септември 2026 г. Получените отговори ще бъдат обработени чрез стандартни статистически методи, за да бъде отчетена по-точно структурата на населението в еврозоната.

Успоредно с общественото допитване независима изследователска компания е провела отделно проучване сред представителна извадка от населението на еврозоната. Участниците в него са отговаряли на същите въпроси, а резултатите все още се обработват.

Именно данните от двете проучвания ще бъдат използвани заедно с препоръките на независимото жури по дизайн и техническата оценка. Всички те ще послужат като основа за решението на Управителния съвет на ЕЦБ за окончателната визия на новите евробанкноти.

Решението се очаква към края на 2026 г. От ЕЦБ уточняват, че на този етап няма да бъдат публикувани резултатите за всяко от отделните дизайнерски предложения. След избора на окончателната концепция ще бъде представен подробен доклад с мненията за всички предложения и резултатите по държави.

Кога ще се появят новите евробанкноти

След като Управителният съвет избере концепцията, тя ще бъде допълнително разработена и адаптирана, за да се превърне в окончателния дизайн на банкнотите.

Бъдещата серия ще разполага с подобрени защитни елементи, както и с нови решения, свързани с достъпността и устойчивостта.

По план на ЕЦБ новите банкноти трябва постепенно да започнат да влизат в обращение от началото на 30-те години на XXI век.

Сегашните евробанкноти няма да бъдат извадени от употреба веднага. Те ще продължат да бъдат валидни и ще се използват паралелно с новата серия.

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