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Икономика

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света
pixabay

Данните са от новото издание на Индекса за развитие на пътуванията и туризма (TTDI) на Световния икономически форум

Албания оглави класацията на страните с най-голям напредък в развитието на туризма според новото издание на Индекса за развитие на пътуванията и туризма (TTDI) на Световния икономически форум.

За последните две години резултатът на страната се е повишил със 7% – най-голямото подобрение сред всички държави, включени в проучването. След Албания се нареждат Виетнам, Лаос, Катар и Малайзия, пише Евронюз.

Според доклада една от причините за бързия напредък на Албания е, че страната предлага по-достъпна ценова алтернатива на съседните туристически дестинации, като същевременно запазва привлекателността си за международните посетители.

Подобрението се дължи и на развитието на въздушната транспортна инфраструктура и туристическите услуги.

Индексът на Световния икономически форум оценява условията за устойчиво и конкурентоспособно развитие на туризма. Сред показателите са цените на хотелите, визовите изисквания, транспортната инфраструктура, безопасността, ефективността на обществения транспорт, броят на обектите от световното наследство на ЮНЕСКО и географското разпределение на туристическите потоци.

В общата класация за 2026 г. първото място заема Япония, следвана от САЩ и Испания. В топ 10 попадат още Австралия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Швейцария и Италия.

Световният икономически форум отчита цялостно възстановяване и подобряване на условията за туризъм след пандемията. Според организацията 92% от изследваните икономики са подобрили представянето си спрямо 2024 г.

От форума подчертават, че следващият етап в развитието на сектора не трябва да бъде насочен единствено към привличането на повече посетители, а към създаването на по-голяма стойност чрез инвестиции в хора, инфраструктура и по-тясно сътрудничество между публичния и частния сектор.

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