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Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

По думите му всеки регион има специфични проблеми, които трябва да бъдат разглеждани както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен план

Хасковска област е изправена пред сериозен демографски проблем и са необходими конкретни мерки за подобряване на качеството на живот в населените места. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при откриването на форум от националната инициатива „Регионите говорят“ в Хасково.

По думите му всеки регион има специфични проблеми, които трябва да бъдат разглеждани както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен план.

Шишков посочи, че държавата разполага със собствен анализ за развитието на областта и съпоставянето му с оценките на местните власти може да помогне за по-бързото предприемане на конкретни действия.

Регионалният министър подчерта и ролята на народните представители, които според него могат да съдействат за решаването на местните проблеми чрез законодателни инициативи.

Форумът се провежда в Областната администрация в Хасково, като основните теми са регионалното развитие, инфраструктурата и водоснабдяването.

В дискусиите участват изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ Венелин Шъков, кметове от областта и представители на регионалните структури на строителния контрол, ВиК, Областното пътно управление и Службата по геодезия, картография и кадастър.

Преди форума Шишков провери и напредъка по ремонта на Градската художествена галерия „Атанас Шаренков“, която се реставрира с европейски средства.

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