Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Унгарският парламент суспендира депутатския имунитет на премиера Петер Мадяр във връзка с наказателно разследване за инцидент от 2024 г., при който според прокуратурата той е взел мобилния телефон на мъж и по-късно го е хвърлил в река Дунав.

Решението беше прието със 139 гласа "за", без гласове "против" или "въздържал се".

Случаят е от 21 юни 2024 г., когато Мадяр се намирал в клуб в Будапеща. Според данните, представени от прокуратурата, между него и мъж, който го снимал с телефон, възникнал конфликт. Разследващите твърдят, че Мадяр взел устройството, а впоследствие го хвърлил в Дунав. По-късно телефонът бил открит от водолази. Данните за инцидента присъстват и в документите по предишното искане за сваляне на имунитета му като евродепутат.

Унгарската прокуратура поиска от парламента да суспендира имунитета му на 22 септември заради подозрение за кражба. По-рано производството беше спряно, тъй като Мадяр се ползваше с имунитет като член на Европейския парламент, а Европарламентът не разреши той да бъде свален.

След края на мандата му като евродепутат през май 2026 г. производството беше възобновено, но Мадяр вече разполагаше с имунитет като член на унгарския парламент. С днешното решение тази процесуална пречка отпада и прокуратурата може да продължи действията по случая, включително при наличие на законовите предпоставки да го разпита като заподозрян.

Самият Мадяр предварително заяви, че иска парламентът да свали имунитета му. Той обаче оспорва версията на прокуратурата за инцидента и твърди, че случаят се използва политически срещу него.

На същото извънредно заседание парламентът суспендира и имунитета на още двама депутати - бившите министри Балаш Ханко и Миклош Шещак.