ГДБОП удари група в Пловдив: Иззеха 150 000 евро и 10 кг злато

Петима души са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. При акцията са иззети около 150 000 евро в брой, близо 10 килограма златни накити и четири автомобила от висок ценови клас.

Операцията е проведена на 24 септември под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

В хода на разследването са извършени 16 претърсвания на адреси и превозни средства, както и пет лични обиска.

Освен парите, златните накити и автомобилите разследващите са иззели инвестиционно злато, нотариални актове, документи и вносни бележки за парични преводи.

Задържани са четирима мъже и една жена. На петимата са повдигнати обвинения по чл. 321 от Наказателния кодекс за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Според разследващите групата е избягвала плащането на различни видове данъчни задължения от 2018 г. до момента. Размерът на нанесените щети за държавния бюджет все още се установява.

На петимата обвиняеми е наложена мярка за неотклонение "парична гаранция".