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Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация
АП/БТА

Бившият национал не вижда прогрес в отбора и предупреди, че четирикратните световни шампиони ги очаква мрачно бъдеще

Бившият футболист на Байерн Мюнхен Щефан Ефенберг отправи остри критики към националния отбор на Германия и новия селекционер Юрген Клоп след слабото начало на мандата му.

Клоп дебютира с равенство 1:1 при гостуването на Нидерландия, а във втория му мач четирикратните световни шампиони допуснаха домакинска загуба с 0:1 от Гърция.

„На всички, които са очаквали нещо различно, мога само да кажа: добре дошли в реалността. Вече никой не може да го отрече - Германия не е водеща футболна нация“, написа Ефенберг в своята колонка за t-online.de.

Според бившия германски национал представянето срещу Гърция е показало, че проблемите на тима са далеч по-дълбоки от резултатите в първите два мача при Клоп.

„С играта, която Германия показа срещу Гърция, отборът не заслужава да бъде приеман като нещо повече от посредствен. И футболистите, и Клоп, и неговият екип заслужават критики, защото нямаха отговор срещу съперник, известен със своята добре организирана дефанзивна игра“, заяви Ефенберг.

Германският национален отбор не успява да се завърне сред водещите сили след спечелената световна титла през 2014 година.

Бундестим отпадна още в груповата фаза на световните първенства през 2018 и 2022 година, а на Мондиал 2026 бе елиминиран от Парагвай на 1/16-финалите.

На последните две европейски първенства Германия достигна веднъж до осминафиналите и веднъж до четвъртфиналите. Това остава и най-доброто представяне на тима на голям форум след полуфинала на Евро 2016.

Ефенберг призна, че не е реалистично да се очаква Клоп да промени изцяло облика на отбора само след два мача. Въпреки това бившият полузащитник е притеснен от липсата на видима посока.

„Особено мачът с Гърция сме го гледали достатъчно пъти и при предшествениците на Клоп. Нямаше видим прогрес, нямаше никакъв тактически план. И това след всички обещания. Това е повод за притеснение“, добави Ефенберг.

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